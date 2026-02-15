Seger för Real Betis mot Mallorca i spännande match

Seger för Real Betis med 2–1 mot Mallorca

Real Betis fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cedric Bakambu avgjorde för Real Betis

Real Betis tog greppet om bortamatchen mot Mallorca i La Liga i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Mallorca räckte laget inte ända fram och Real Betis vann med 2–1.

Rayo Vallecano nästa för Real Betis

Abdessamad Ezzalzouli öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Real Betis ledningen. Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken genom Cedric Bakambu.

I 66:e minuten slog Vedat Muriqi till och reducerade åt Mallorca. Mer än så blev det dock inte för Mallorca.

Mallorcas nya tabellposition är 18:e plats medan Real Betis är på femte plats. Ett tapp för Mallorca som låg på 13:e plats så sent som den 7 februari.

Säsongens första möte lagen emellan vann Betis med 3–0.

I nästa match möter Mallorca Celta Vigo borta på söndag 22 februari 18.30. Real Betis möter Rayo Vallecano lördag 21 februari 16.15 hemma.

Mallorca–Real Betis 1–2 (0–2)

La Liga, Estadi Mallorca Son Moix

Mål: 0–1 (18) Abdessamad Ezzalzouli, 0–2 (45) Cedric Bakambu, 1–2 (66) Vedat Muriqi.

Varningar, Mallorca: Pablo Maffeo, Vedat Muriqi, Manu Morlanes, Samu. Real Betis: Aitor Ruibal, Diego Llorente, Alvaro Valles.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mallorca: 2-0-3

Real Betis: 4-0-1

Nästa match:

Mallorca: Celta Vigo, borta, 22 februari 18.30

Real Betis: Rayo Vallecano, hemma, 21 februari 16.15