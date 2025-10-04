Seger för Stocksund mot Sollentuna FK i spännande match

Stocksund vann med 2–1 mot Sollentuna FK

Avgörande målet kom i 75:e minuten.

Kylian Seka gjorde två mål för Stocksund

Stocksund tog greppet om hemmamatchen mot Sollentuna FK i Ettan norra herr i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. Trots en uppryckning i andra halvlek av Sollentuna FK räckte laget inte ända fram och Stocksund vann med 2–1.

– Vi är väldigt nöjda med stora delar av matchen, speciellt första halvlek där vi kanske kan få ännu mer betalt men det känns egentligen väldigt lugnt fram till deras reducering som slås in fint som vanligt av Stenstrand. Därefter blir det mer att överleva och spelarna lägger ner jobbet på ett beundransvärt sätt, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy.

AFC Eskilstuna nästa för Stocksund

Kylian Seka slog till redan i 16:e minuten och gav Stocksund en tidig ledning.

Laget gjorde 2–0 i 23:e minuten när Kylian Seka återigen hittade rätt. Det dröjde till den 75:e minuten innan Emil Stenstrand reducerade för Sollentuna FK. Men mer än så orkade Sollentuna FK inte med.

Det här var Stocksunds sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sollentuna FK:s fjärde uddamålsförlust.

För Stocksund gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Sollentuna FK är på tionde plats. Sollentuna FK var sexa i tabellen för 22 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Lagens första möte för säsongen vann Sollentuna FK med 3–2.

Lördag 11 oktober möter Stocksund AFC Eskilstuna borta 16.00 och Sollentuna FK möter Assyriska hemma 13.00.

Stocksund–Sollentuna FK 2–1 (2–0)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 1–0 (16) Kylian Seka, 2–0 (23) Kylian Seka, 2–1 (75) Emil Stenstrand.

Varningar, Stocksund: Oliver Madsen. Sollentuna FK: Petter Soelberg, Mattias Mitku, Wilgot Marshage.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 2-1-2

Sollentuna FK: 2-1-2

Nästa match:

Stocksund: AFC Eskilstuna, borta, 11 oktober

Sollentuna FK: Assyriska FF, hemma, 11 oktober