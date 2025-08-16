Seger för Stoke City efter rivstartade mot Sheffield Wednesday

Stoke City segrade – 3–0 mot Sheffield Wednesday

Million Manhoef tvåmålsskytt för Stoke City

Andra raka segern för Stoke City

Efter en minut gjorde Million Manhoef 1–0 för Stoke City, som tog greppet om bortamatchen mot Sheffield Wednesday på lördagen. Matchen i Championship slutade 3–0.

Stoke City har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Derby County i premiären.

Million Manhoef gjorde två mål för Stoke City

Gästande Stoke City startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Million Manhoef till på pass av Bae Jun-Ho. Direkt efter pausen ökade Divin Mubama Stoke Citys ledning.

Till slut kom också 0–3-målet genom Million Manhoef framspelad av Sorba Thomas i 69:e minuten.

Den 3 april möts lagen återigen.

På lördag 23 augusti 16.00 spelar Sheffield Wednesday borta mot Wrexham, och Stoke City borta mot Southampton.

Sheffield Wednesday–Stoke City 0–3 (0–1)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (1) Million Manhoef (Bae Jun-Ho), 0–2 (46) Divin Mubama, 0–3 (69) Million Manhoef (Sorba Thomas).

Varningar, Stoke City: Viktor Johansson, Bosun Lawal.

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Wrexham AFC, borta, 23 augusti

Stoke City: Southampton FC, borta, 23 augusti