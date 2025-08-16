Seger för Stoke City efter rivstartade mot Sheffield Wednesday
- Stoke City segrade – 3–0 mot Sheffield Wednesday
- Million Manhoef tvåmålsskytt för Stoke City
- Andra raka segern för Stoke City
Efter en minut gjorde Million Manhoef 1–0 för Stoke City, som tog greppet om bortamatchen mot Sheffield Wednesday på lördagen. Matchen i Championship slutade 3–0.
Stoke City har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Derby County i premiären.
Million Manhoef gjorde två mål för Stoke City
Gästande Stoke City startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Million Manhoef till på pass av Bae Jun-Ho. Direkt efter pausen ökade Divin Mubama Stoke Citys ledning.
Till slut kom också 0–3-målet genom Million Manhoef framspelad av Sorba Thomas i 69:e minuten.
Den 3 april möts lagen återigen.
På lördag 23 augusti 16.00 spelar Sheffield Wednesday borta mot Wrexham, och Stoke City borta mot Southampton.
Sheffield Wednesday–Stoke City 0–3 (0–1)
Championship, Hillsborough Stadium
Mål: 0–1 (1) Million Manhoef (Bae Jun-Ho), 0–2 (46) Divin Mubama, 0–3 (69) Million Manhoef (Sorba Thomas).
Varningar, Stoke City: Viktor Johansson, Bosun Lawal.
Nästa match:
Sheffield Wednesday: Wrexham AFC, borta, 23 augusti
Stoke City: Southampton FC, borta, 23 augusti
