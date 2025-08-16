Prenumerera

Seger för Stoke City efter rivstartade mot Sheffield Wednesday

  • Stoke City segrade – 3–0 mot Sheffield Wednesday

  • Million Manhoef tvåmålsskytt för Stoke City

  • Andra raka segern för Stoke City

Efter en minut gjorde Million Manhoef 1–0 för Stoke City, som tog greppet om bortamatchen mot Sheffield Wednesday på lördagen. Matchen i Championship slutade 3–0.

Stoke City har startat med två raka segrar, efter 3–1 mot Derby County i premiären.

Million Manhoef gjorde två mål för Stoke City

Gästande Stoke City startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara en minut slog Million Manhoef till på pass av Bae Jun-Ho. Direkt efter pausen ökade Divin Mubama Stoke Citys ledning.

Till slut kom också 0–3-målet genom Million Manhoef framspelad av Sorba Thomas i 69:e minuten.

Den 3 april möts lagen återigen.

På lördag 23 augusti 16.00 spelar Sheffield Wednesday borta mot Wrexham, och Stoke City borta mot Southampton.

Sheffield Wednesday–Stoke City 0–3 (0–1)

Championship, Hillsborough Stadium

Mål: 0–1 (1) Million Manhoef (Bae Jun-Ho), 0–2 (46) Divin Mubama, 0–3 (69) Million Manhoef (Sorba Thomas).

Varningar, Stoke City: Viktor Johansson, Bosun Lawal.

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Wrexham AFC, borta, 23 augusti

Stoke City: Southampton FC, borta, 23 augusti

