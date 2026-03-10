Seger för Swansea City mot Portsmouth

Swansea City vann med 2–1 mot Portsmouth

Josh Key avgjorde för Swansea City

Andra raka segern för Swansea City

Swansea City vann bortamatchen mot Portsmouth på tisdagen. Detta trots att Portsmouth knappade in på Swansea Citys halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Championship slutade 2–1 till Swansea City.

Wrexham nästa för Swansea City

Ethan Galbraith gav gästande Swansea City ledningen i 27:e minuten med assist av Josh Tymon. Laget gjorde också 0–2 när Josh Key hittade rätt efter förarbete från Ronald Pereira i 39:e minuten.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Jacob Brown och reducerade åt Portsmouth. Fler mål än så blev det inte för Portsmouth.

Portsmouth har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Swansea City har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–5 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Swansea med 1–0.

I nästa match möter Portsmouth Derby County hemma på måndag 16 mars 21.00. Swansea City möter Wrexham fredag 13 mars 21.00 borta.

Portsmouth–Swansea City 1–2 (0–2)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (27) Ethan Galbraith (Josh Tymon), 0–2 (39) Josh Key (Ronald Pereira), 1–2 (64) Jacob Brown.

Varningar, Portsmouth: Madiodio Dia. Swansea City: Zan Vipotnik, Joel Ward.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-1-3

Swansea City: 3-1-1

Nästa match:

Portsmouth: Derby County FC, hemma, 16 mars 21.00

Swansea City: Wrexham AFC, borta, 13 mars 21.00