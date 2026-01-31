Seger för Swansea City mot Watford efter stark andra halvlek

Seger för Swansea City med 2–0 mot Watford

Marko Stamenic matchvinnare för Swansea City

Seger nummer 11 för Swansea City

Efter en mållös första halvlek, tog Swansea City hem segern i matchen i Championship mot Watford efter en stark andra halvlek. Lördagens match slutade 2–0 till Swansea City.

Det här var åttonde gången den här säsongen som Swansea City höll nollan.

Sheffield Wednesday nästa för Swansea City

Efter en mållös första halvlek gjorde Marko Stamenic 1–0 till gästande Swansea City i den 55:e minuten med assist av Zan Vipotnik. Josh Key ökade Swansea Citys ledning assisterad av Marko Stamenic i 80:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 0–2. På stopptid blev Watfords Nestory Irankunda utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Det här betyder att Watford nu ligger på tionde plats i tabellen och Swansea City är på 15:e plats. Noteras kan att Swansea City sedan den 31 december har avancerat fyra placeringar i tabellen.

I nästa match möter Watford Hull borta på tisdag 3 februari 20.45. Swansea City möter Sheffield Wednesday söndag 8 februari 13.01 hemma.

Watford–Swansea City 0–2 (0–0)

Championship, Vicarage Road Stadium

Mål: 0–1 (55) Marko Stamenic (Zan Vipotnik), 0–2 (80) Josh Key (Marko Stamenic).

Varningar, Watford: Imran Louza. Swansea City: Liam Cullen, Cameron Burgess.

Utvisningar, Watford: Nestory Irankunda.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 1-2-2

Swansea City: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Hull City AFC, borta, 3 februari 20.45

Swansea City: Sheffield Wednesday, hemma, 8 februari 13.01