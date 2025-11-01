Seger för Tvååker på bortaplan mot Motala

Tvååker vann med 3–1 mot Motala

Melvin Sjöland avgjorde för Tvååker

Andra raka förlusten för Motala

Tvååker vann mot Motala på bortaplan i kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr. Segersiffrorna skrevs till 3–1 (1–0).

Tvååkers huvudtränare Ali Kraym om matchen:

– Vi börjar riktigt trögt, tycker inte mycket stämmer varken offensivt eller defensivt. Men likt många matcher i år jobbar vi in oss ordentligt och bara blir bättre och bättre. Vi gör ett psykologiskt viktigt mål i slutet av första halvlek. Sen tycker jag vi tar över helt. Vinner rättvist och gör de vi är tvungna att göra inför sista omgången i detta gruppspel mot Karlskrona nästa vecka. Otroligt spännande.

Det här var Tvååkers första nolla den här säsongen.

Motala–Tvååker – mål för mål

Felix Gustafsson gav Tvååker ledningen på tilläggstid i första halvlek. I den 59:e minuten fick Motalas Elmer Civgin rött kort.

Melvin Sjöland fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Tvååker.

Mergim Laci såg med nio minuter kvar att spela till att Tvååker ökade ledningen.

Reduceringen till 1–3 kom med en minut kvar att spela när Zaven Youssef slog till och gjorde mål för Motala. Mer än så blev det dock inte för Motala.

När lagen möttes senast, 2020, slutade det med seger för Tvååker med 2–1.

Motala–Tvååker 1–3 (0–1)

Kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr, Idrottsparken

Mål: 0–1 (45) Felix Gustafsson, 0–2 (63) Melvin Sjöland, 0–3 (81) Mergim Laci, 1–3 (89) Zaven Youssef.

Varningar, Motala: Filip Lehto, Henric Asp. Tvååker: Albin Malmlöf Johansson.

Utvisningar, Motala: Elmer Civgin.