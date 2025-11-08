Seger för Tvååker på hemmaplan mot FK Karlskrona

Tvååker segrade – 3–2 mot FK Karlskrona

Tvååker avgjorde i 80:e minuten.

Mergim Laci gjorde två mål för Tvååker

Tvååker vann mot FK Karlskrona på hemmaplan i kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr. Segersiffrorna skrevs till 3–2 (0–0).

– Vi kände till förutsättningarna att vi var tvungna att vinna. Vi får ett baklängesmål som hade knäckt många lag i början på andra. Men likt många gånger i år visar vi karaktär och vänder på matchen. Vi spelar med mod idag. Vi spelar smart och vi är hungrigare överallt. Om det är någon gång man skall vara stolt över sina grabbar så är det idag. Bästa matchen för året, kommenterade Tvååkers huvudtränare Ali Kraym.

Mergim Laci blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål efter 80 minuter.

Det var andra raka segern för Tvååker, efter 3–1 mot Motala i första matchen.

Efter pausen slog Martin Andersson till och gav FK Karlskrona ledningen.

I 54:e minuten slog Mergim Laci till och kvitterade för Tvååker.

Melvin Sjöland gjorde dessutom 2–1 i 68:e minuten.

FK Karlskronas Oliwer Waltersson gjorde 2–2 i 69:e minuten.

Mergim Laci, återigen, gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

För FK Karlskrona gör resultatet att laget slutar på andra plats i serien.

Tvååker–FK Karlskrona 3–2 (0–0)

Kval till Ettan omgång 1 grupp 2 herr, Övrevi

Mål: 0–1 (50) Martin Andersson, 1–1 (54) Mergim Laci, 2–1 (68) Melvin Sjöland, 2–2 (69) Oliwer Waltersson, 3–2 (80) Mergim Laci.

Varningar, Tvååker: Albin Malmlöf Johansson, Hugo Rödin. FK Karlskrona: Martin Andersson, Andreas Melander Blomqvist.