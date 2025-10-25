Seger för Udinese mot Lecce

Udinese segrade – 3–2 mot Lecce

Adam Buksa avgjorde för Udinese

Juventus nästa motstånd för Udinese

Udinese vann hemmamatchen mot Lecce på lördagen. Detta trots att Lecce knappade in på Udineses halvtidsledning, 2–0, efter en uppryckning i andra halvlek. Matchen i Serie A slutade 3–2 till Udinese.

Juventus nästa för Udinese

Udinese tog en tidig ledning när Jesper Karlstrom slog till redan i 16:e minuten.

I 37:e minuten ökade ledningen till laget 2–0 när Keinan Davis slog till. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Medon Berisha träff och reducerade åt Lecce.

3–1-målet kom med en minut kvar att spela när Adam Buksa slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 3–2 för Lecce kom direkt därefter när N’dri Konan på tilläggstid gjorde mål framspelad av Alex Sala. Men mer än så orkade Lecce inte med.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Udinese med 6–10 och Lecce med 6–7 i målskillnad. Det här var Udineses tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lecces andra uddamålsförlust.

Den 8 februari möts lagen återigen.

I nästa omgång har Udinese Juventus borta, onsdag 29 oktober 18.30. Lecce spelar hemma mot Napoli tisdag 28 oktober 18.30.

Udinese–Lecce 3–2 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (16) Jesper Karlstrom, 2–0 (37) Keinan Davis, 2–1 (59) Medon Berisha, 3–1 (89) Adam Buksa, 3–2 (90) N’dri Konan (Alex Sala).

Varningar, Udinese: Keinan Davis, Adam Buksa. Lecce: Kialonda Gaspar, Nikola Stulic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Udinese: 1-2-2

Lecce: 1-2-2

Nästa match:

Udinese: Juventus, borta, 29 oktober

Lecce: Napoli, hemma, 28 oktober