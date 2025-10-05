Seger för Värnamo – steg åt rätt håll mot AIK

Värnamo-seger med 3–2 mot AIK

Mohammad Alsalkhadi matchvinnare för Värnamo

Värnamos tredje seger

Värnamo har varit i en svacka med fem förluster i rad i Allsvenskan. Men borta mot AIK bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (0–3) i matchen på Strawberry Arena.

Värnamo får sikta på kval trots segern mot AIK.

Brommapojkarna nästa för Värnamo

Värnamo tog en tidig ledning när Rufai Mohammed gjorde målet framspelad av Otso Liimatta redan i 15:e minuten.

I 19:e minuten ökade ledningen till laget 0–2 genom Otso Liimatta på pass av Axel Björnström.

Värnamo gjorde också 0–3 i 27:e minuten när Mohammad Alsalkhadi slog till framspelad av Axel Björnström. Erik Hovden Flataker fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Bersant Celina och reducerade åt AIK.

I 82:a minuten reducerade AIK:s Erik Hovden Flataker på nytt på pass av Dino Besirovic. 2–3-målet blev matchens sista.

AIK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värnamo har en vinst och fyra förluster och 9–12 i målskillnad. Det här var AIK:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Värnamos tredje uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är AIK på fjärde plats i tabellen medan Värnamo är på 16:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann AIK med 2–1.

AIK tar sig an Hammarby i nästa match borta söndag 19 oktober 14.00. Värnamo möter samma dag 16.30 Brommapojkarna hemma.

AIK–Värnamo 2–3 (0–3)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 0–1 (15) Rufai Mohammed (Otso Liimatta), 0–2 (19) Otso Liimatta (Axel Björnström), 0–3 (27) Mohammad Alsalkhadi (Axel Björnström), 1–3 (62) Erik Hovden Flataker (Bersant Celina), 2–3 (82) Erik Hovden Flataker (Dino Besirovic).

Varningar, AIK: Anton Salétros, Dino Besirovic, Bersant Celina, Thomas Isherwood.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 2-1-2

Värnamo: 1-0-4

Nästa match:

AIK: Hammarby IF, borta, 19 oktober

Värnamo: IF Brommapojkarna, hemma, 19 oktober