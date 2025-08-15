Villarreal segrade – 2–0 mot Real Oviedo

Etta Eyong matchvinnare för Villarreal

Villarreal utan insläppt mål

Villarreal tog ett tidigt grepp om matchen i La Liga på hemmaplan mot Real Oviedo på fredagen. Laget vann med 2–0 efter att alla mål gjorts under första halvlek.

Girona nästa för Villarreal

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Villarreal tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Etta Eyong.

Villarreal ökade ledningen till 2–0 i 36:e minuten, när Pape Gueye fick träff framspelad av Nicolas Pepe. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Villarreal med 2–0.

Lagen möts igen 22 april.

Nästa motstånd för Villarreal är Girona. Lagen möts söndag 24 augusti 19.30 på Estadio de la Cerámica.

Villarreal–Real Oviedo 2–0 (2–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (29) Etta Eyong, 2–0 (36) Pape Gueye (Nicolas Pepe).

Varningar, Villarreal: Luiz Junior. Real Oviedo: Alberto Reina.

Nästa match:

Villarreal: Girona, hemma, 24 augusti