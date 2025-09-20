Seger med 4–2 för Sundsvalls DFF mot FC Djursholm

Sundsvalls DFF vann med 4–2 mot FC Djursholm

Seger nummer 7 för Sundsvalls DFF

Sundsvalls DFF nu tionde, FC Djursholm på nionde plats

Det blev hemmalaget Sundsvalls DFF som vann mot FC Djursholm i division 1 norra dam. 4–2 (3–1) slutade matchen på lördagen.

– Idag var vi tillbaka på samma driv som vi hade mot Sollentuna. Det behöver inte vara perfekt så länge vi är modiga. Vi höll taktpinnen från start idag och var väl förberedda på var vi skulle såra och var vi skulle vara mer noga. Vi har fyra olika målskyttar idag vilket är otroligt kul! Kollektivet ska ha plus för att de vågar hålla sig till planen, kommenterade Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson.

Heffnersklubban nästa för Sundsvalls DFF

Målgörarna för Sundsvalls DFF var Elina Boije, Carine Rugumaho, Olivia Strand och Ida Åkerlund. Anna Backman och Vera Österplan gjorde FC Djursholms mål.

Med fyra omgångar kvar är Sundsvalls DFF på tionde plats i tabellen medan FC Djursholm är på nionde plats.

Sundsvalls DFF tar sig an Heffnersklubban i nästa match borta torsdag 25 september 19.00. FC Djursholm möter Bergnäset hemma lördag 27 september 13.00.