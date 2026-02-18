Seger på bortaplan för Bayer Leverkusen mot Olympiacos

Patrik Schick avgjorde för Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen blir nästa motstånd för Olympiacos

Bayer Leverkusen vann med 2–0 mot Olympiacos

Bayer Leverkusen vann den första matchen i Champions League 16-delsfinal på bortaplan. Laget segrade mot Olympiacos på onsdagen med 2–0 (0–0). Returen spelas tisdag 24 februari.

Olympiacos–Bayer Leverkusen – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Patrik Schick 1–0 till gästerna Bayer Leverkusen i den 60:e minuten på passning från Ernest Poku. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Patrik Schick träff återigen på pass av Alejandro Grimaldo och ökade ledningen för Bayer Leverkusen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Olympiacos–Bayer Leverkusen 0–2 (0–0)

Champions League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (60) Patrik Schick (Ernest Poku), 0–2 (63) Patrik Schick (Alejandro Grimaldo).

Varningar, Olympiacos: Ayoub El Kaabi. Bayer Leverkusen: Aleix Garcia.