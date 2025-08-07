Istanbul Basaksehir vann med 3–1 mot Viking

Christopher Operi matchvinnare för Istanbul Basaksehir

Sander Svendsen nätade för Viking

Istanbul Basaksehir vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på bortaplan. Laget segrade mot Viking på torsdagen med 3–1 (0–1). Returen spelas onsdag 13 augusti.

Viking–Istanbul Basaksehir – mål för mål

Viking startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara en minut slog Sander Svendsen till. Med en halvtimme kvar att spela fick Deniz Turuc träff och kvitterade för Istanbul Basaksehir.

Christopher Operi gav Istanbul Basaksehir ledningen i 79:e minuten.

1–3-målet kom på stopptid, när Davie Selke slog till och gjorde mål. Därmed hade laget vänt matchen.

Viking–Istanbul Basaksehir 1–3 (1–0)

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (1) Sander Svendsen, 1–1 (60) Deniz Turuc, 1–2 (79) Christopher Operi, 1–3 (90) Davie Selke.