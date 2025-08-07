Jagiellonia nästa för Silkeborg

Jagiellonia segrade – 1–0 mot Silkeborg

Bernardo Vital avgjorde för Jagiellonia

Jagiellonia vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på bortaplan. Laget segrade mot Silkeborg på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

Segermålet för Jagiellonia stod Bernardo Vital för efter 15 minuter.

Silkeborg–Jagiellonia – mål för mål

Silkeborg–Jagiellonia 0–1 (0–1)

Conference League Tredje kvalomgången herr, JYSK Park

Mål: 0–1 (15) Bernardo Vital (Louka Prip).

Varningar, Silkeborg: Pelle Mattsson, Robin Ostrom. Jagiellonia: Taras Romanczuk, Afimico Pululu, Bernardo Vital.