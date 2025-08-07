Seger på bortaplan för Jagiellonia mot Silkeborg
Jagiellonia vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på bortaplan. Laget segrade mot Silkeborg på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.
Segermålet för Jagiellonia stod Bernardo Vital för efter 15 minuter.
Silkeborg–Jagiellonia – mål för mål
Silkeborg–Jagiellonia 0–1 (0–1)
Conference League Tredje kvalomgången herr, JYSK Park
Mål: 0–1 (15) Bernardo Vital (Louka Prip).
Varningar, Silkeborg: Pelle Mattsson, Robin Ostrom. Jagiellonia: Taras Romanczuk, Afimico Pululu, Bernardo Vital.
