Shamrock Rovers vann med 2–1 mot Santa Clara

Daniel Mandroiu matchvinnare för Shamrock Rovers

Vinicius Lopes målskytt för Santa Clara

Shamrock Rovers vann den första matchen i Conference League Play off herr på bortaplan. Laget segrade mot Santa Clara på torsdagen med 2–1 (1–1). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Daniel Mandroiu stod för Shamrock Rovers avgörande mål efter 66 minuter.

Santa Clara–Shamrock Rovers – mål för mål

Santa Clara gjorde första målet. Vinicius Lopes gjorde målet, redan i 20:e minuten.

Shamrock Rovers kvitterade till 1–1 strax före paus, genom Daniel Grant. Shamrock Rovers gjorde också 1–2 i 66:e minuten när Daniel Mandroiu slog till. Därmed hade laget vänt matchen.

Santa Clara–Shamrock Rovers 1–2 (1–1)

Conference League Play off herr, Estadio de Sao Miguel

Mål: 1–0 (20) Vinicius Lopes, 1–1 (43) Daniel Grant, 1–2 (66) Daniel Mandroiu.

Varningar, Santa Clara: Serginho.