Seger på hemmaplan för AIK mot Györi

    • AIK vann med 2–1 mot Györi

    • Bersant Celina matchvinnare för AIK

    • Milan Vitalis ende målskytt för Györi

    AIK vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på hemmaplan. Laget segrade mot Györi på torsdagen med 2–1 (2–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.

    AIK–Györi – mål för mål

    AIK fick en bra start på matchen. Dino Besirovic gjorde målet, redan i sjunde minuten.

    AIK gjorde 2–0 i 21:a minuten, när Bersant Celina slog till. Milan Vitalis reducerade för Györi i 78:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Györi.

    AIK–Györi 2–1 (2–0)

    Conference League Tredje kvalomgången herr, Strawberry arena

    Mål: 1–0 (7) Dino Besirovic, 2–0 (21) Bersant Celina, 2–1 (78) Milan Vitalis.

