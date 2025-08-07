Seger på hemmaplan för AIK mot Györi
- AIK vann med 2–1 mot Györi
- Bersant Celina matchvinnare för AIK
- Milan Vitalis ende målskytt för Györi
AIK vann den första matchen i Conference League Tredje kvalomgången herr på hemmaplan. Laget segrade mot Györi på torsdagen med 2–1 (2–0). Returen spelas torsdag 14 augusti.
AIK–Györi – mål för mål
AIK fick en bra start på matchen. Dino Besirovic gjorde målet, redan i sjunde minuten.
AIK gjorde 2–0 i 21:a minuten, när Bersant Celina slog till. Milan Vitalis reducerade för Györi i 78:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Györi.
AIK–Györi 2–1 (2–0)
Conference League Tredje kvalomgången herr, Strawberry arena
Mål: 1–0 (7) Dino Besirovic, 2–0 (21) Bersant Celina, 2–1 (78) Milan Vitalis.
