Seger på hemmaplan för Jagiellonia mot Dinamo Tirana
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Jagiellonia med 3–0 mot Dinamo Tirana
- Jesus Imaz avgjorde för Jagiellonia
- Jagiellonia höll nollan
Jagiellonia vann den första matchen i Conference League Play off herr på hemmaplan. Laget segrade mot Dinamo Tirana på torsdagen med 3–0 (2–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.
Jagiellonia–Dinamo Tirana – mål för mål
Jagiellonia tog en tidig ledning. Jesus Imaz gjorde målet, redan i tolfte minuten.
Jagiellonia gjorde 2–0 i 34:e minuten, när Afimico Pululu slog till. Jagiellonia gjorde också 3–0 genom Norbert Wojtuszek i 50:e minuten.
Jagiellonia–Dinamo Tirana 3–0 (2–0)
Conference League Play off herr, Bialystok City Stadium
Mål: 1–0 (12) Jesus Imaz, 2–0 (34) Afimico Pululu, 3–0 (50) Norbert Wojtuszek.
Den här artikeln handlar om: