Seger för Jagiellonia med 3–0 mot Dinamo Tirana

Jesus Imaz avgjorde för Jagiellonia

Jagiellonia höll nollan

Jagiellonia vann den första matchen i Conference League Play off herr på hemmaplan. Laget segrade mot Dinamo Tirana på torsdagen med 3–0 (2–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Jagiellonia–Dinamo Tirana – mål för mål

Jagiellonia tog en tidig ledning. Jesus Imaz gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Jagiellonia gjorde 2–0 i 34:e minuten, när Afimico Pululu slog till. Jagiellonia gjorde också 3–0 genom Norbert Wojtuszek i 50:e minuten.

Jagiellonia–Dinamo Tirana 3–0 (2–0)

Conference League Play off herr, Bialystok City Stadium

Mål: 1–0 (12) Jesus Imaz, 2–0 (34) Afimico Pululu, 3–0 (50) Norbert Wojtuszek.