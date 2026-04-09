Seger på hemmaplan för Mainz mot Strasbourg
Mainz vann den första matchen i Conference League quarter finals herr på hemmaplan. Laget segrade mot Strasbourg på torsdagen med 2–0 (2–0). Returen spelas torsdag 16 april.
Mainz–Strasbourg – mål för mål
Mainz fick en bra start på matchen när Kaishu Sano slog till redan i elfte minuten. I 19:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Stefan Posch slog till efter pass från Paul Nebel. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Mainz med 2–0.
Mainz–Strasbourg 2–0 (2–0)
Conference League quarter finals herr, Opel Arena
Mål: 1–0 (11) Kaishu Sano, 2–0 (19) Stefan Posch (Paul Nebel).
Varningar, Mainz: Armindo Sieb. Strasbourg: Diego Moreira, Guela Doue.
