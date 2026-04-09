Seger på hemmaplan för Mainz mot Strasbourg

Mainz vann den första matchen i Conference League quarter finals herr på hemmaplan. Laget segrade mot Strasbourg på torsdagen med 2–0 (2–0). Returen spelas torsdag 16 april.

Mainz fick en bra start på matchen när Kaishu Sano slog till redan i elfte minuten. I 19:e minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Stefan Posch slog till efter pass från Paul Nebel. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Mainz med 2–0.

Mainz–Strasbourg 2–0 (2–0)

Conference League quarter finals herr, Opel Arena

Mål: 1–0 (11) Kaishu Sano, 2–0 (19) Stefan Posch (Paul Nebel).

Varningar, Mainz: Armindo Sieb. Strasbourg: Diego Moreira, Guela Doue.