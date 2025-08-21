Sparta Prag vann med 2–0 mot Riga

Jan Kuchta avgjorde för Sparta Prag

Sparta Prag höll nollan

Sparta Prag vann den första matchen i Conference League Play off herr på hemmaplan. Laget segrade mot Riga på torsdagen med 2–0 (1–0). Returen spelas onsdag 27 augusti.

Sparta Prag–Riga – mål för mål

Matchen var mållös till Sparta Prag tog ledningen i 22:a minuten, genom Jan Kuchta. 2–0-målet kom på stopptid, när Albion Rrahmani slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Sparta Prag–Riga 2–0 (1–0)

Conference League Play off herr

Mål: 1–0 (22) Jan Kuchta, 2–0 (90) Albion Rrahmani.