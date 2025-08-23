Segerlös svit bröts när FC Trollhättan vann mot Rosengård med 3–1

FC Trollhättan segrade – 3–1 mot Rosengård

Semir Bosnic matchvinnare för FC Trollhättan

FC Trollhättans fjärde seger

Det var länge sedan FC Trollhättan vann i Ettan södra herr. Men i lördagens match mot Rosengård på bortaplan blev det till slut seger, efter sex raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 3–1 (1–1).

Rosengårds tränare Halda Kabil:

– Vi börjar matchen klart bäst. Tidigt 1–0 via Malaj (straff). FCR kom in i matchen efter 25 minuter gör 1–1. Andra halvlek matchen vägde tyvärr tappar vi bollen på väg upp 2–1. Vi trycker mot slutet och åker på kontring som blev 3–1. FCR vann rättvist.

Rosengård–FC Trollhättan – mål för mål

Rosengård startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Argjend Malaj slog till på straff, redan i 16:e minuten.

FC Trollhättan kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimmes spel, genom Destiny Chibeze Eze. FC Trollhättan gjorde också 1–2 i 68:e minuten när Semir Bosnic fick träff.

Och med sex minuter kvar att spela ökade FC Trollhättan ledningen genom Mohamed Bawa. Därmed hade laget vänt matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Rosengård på fjärde plats och FC Trollhättan på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann FC Rosengård 1917 med 2–0.

Lördag 30 augusti 13.00 spelar Rosengård borta mot Eskilsminne. FC Trollhättan möter Hässleholms IF hemma på Edsborgs IP söndag 31 augusti 16.00.

Rosengård–FC Trollhättan 1–3 (1–1)

Ettan södra herr, Rosengårds IP

Mål: 1–0 (16) Argjend Malaj, 1–1 (31) Destiny Chibeze Eze, 1–2 (68) Semir Bosnic, 1–3 (84) Mohamed Bawa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 2-1-2

FC Trollhättan: 1-3-1

Nästa match:

Rosengård: Eskilsminne IF, borta, 30 augusti

FC Trollhättan: Hässleholms IF, hemma, 31 augusti