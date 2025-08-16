Segerlös svit bröts när Gefle vann mot Enköping SK Herr med 5–1

Gefle segrade – 5–1 mot Enköping SK Herr

Theodor Hansemon gjorde två mål för Gefle

Carlos Jacinto matchvinnare för Gefle

Det var länge sedan Gefle vann i Ettan norra herr. Men i lördagens match mot Enköping SK Herr på hemmaplan blev det till slut seger, efter nio raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 5–1 (2–0).

Gefles Theodor Hansemon tvåmålsskytt

Matchen förblev jämn målmässigt till Gefle tog ledningen i 33:e minuten, genom Theodor Hansemon.

Laget ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken, genom Carlos Jacinto. Direkt efter pausen ökade Theodor Hansemon Gefles ledning.

I den 72:a minuten reducerade Linus Zetterström för Enköping SK Herr. Mer än så blev det dock inte för Enköping SK Herr.

Alem Nezirevic ökade Gefles ledning med knappa kvarten kvar.

Bara två minuter senare var det Måns Berggren som såg till att Gefle ökade ledningen på nytt, till 5–1.

Gefle har en seger, två oavgjorda och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Enköping SK Herr har en oavgjord och fyra förluster och 6–15 i målskillnad.

Det här betyder att Gefle ligger på 14:e plats i tabellen, och Enköping SK Herr är på tolfte plats. Så sent som den 2 augusti låg Enköping SK Herr på åttonde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Enköpings SK FK med 2–0.

På söndag 24 augusti 16.00 spelar Gefle borta mot FC Arlanda, och Enköping SK Herr hemma mot Karlberg.

Gefle–Enköping SK Herr 5–1 (2–0)

Ettan norra herr, Gavlevallen

Mål: 1–0 (33) Theodor Hansemon, 2–0 (45) Carlos Jacinto, 3–0 (50) Theodor Hansemon, 3–1 (72) Linus Zetterström, 4–1 (77) Alem Nezirevic, 5–1 (79) Måns Berggren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gefle: 1-2-2

Enköping SK Herr: 0-1-4

Nästa match:

Gefle: FC Arlanda, borta, 24 augusti

Enköping SK Herr: Karlbergs BK, hemma, 24 augusti