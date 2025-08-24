Häcken vann med 5–1 mot Värnamo

Adrian Svanbäck med två mål för Häcken

Isak Brusberg matchvinnare för Häcken

Det var länge sedan Häcken vann i Allsvenskan. Men i söndagens match mot Värnamo på bortaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 5–1 (2–1).

Adrian Svanbäck tvåmålsskytt för Häcken

Gästerna Häcken började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara tre minuter slog Silas Andersen till.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 26:e minuten, när Isak Brusberg fick träff.

Värnamo reducerade till 1–2 efter en knapp halvtimmes spel, genom Noah Shamoun. I 54:e minuten nätade John Paul Dembe, och gjorde 1–3.

Adrian Svanbäck ökade Häckens ledning med knappa kvarten kvar.

1–5-målet kom på tilläggstid, när Adrian Svanbäck på nytt slog till och gjorde mål.

Värnamo har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 10–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Häcken har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 7–11 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann BK Häcken med 2–0.

I nästa match möter Värnamo IFK Göteborg borta på lördag 30 augusti 15.00. Häcken möter GAIS söndag 31 augusti 16.30 borta.

Värnamo–Häcken 1–5 (1–2)

Allsvenskan, Finnvedsvallen

Mål: 0–1 (3) Silas Andersen, 0–2 (26) Isak Brusberg, 1–2 (28) Noah Shamoun, 1–3 (54) John Paul Dembe, 1–4 (80) Adrian Svanbäck, 1–5 (90) Adrian Svanbäck.

Varningar, Värnamo: Antonio Kujundzic. Häcken: Samuel Leach Holm.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Värnamo: 1-2-2

Häcken: 1-1-3

Nästa match:

Värnamo: IFK Göteborg, borta, 30 augusti

Häcken: Gais, borta, 31 augusti