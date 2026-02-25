Segerlös svit bröts när Stoke City vann mot Oxford United med 2–1

Stoke City vann med 2–1 mot Oxford United

Jesurun Rak-Sakyi avgjorde för Stoke City

13:e segern för Stoke City

Det var länge sedan Stoke City vann i Championship. Men i onsdagens match mot Oxford United på hemmaplan blev det till slut seger, efter sju raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (1–1).

Jesurun Rak-Sakyi slog till efter 57 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Stoke City–Oxford United – mål för mål

Lamine Cisse gav Stoke City ledningen i 36:e minuten med assist av Million Manhoef. Oxford United kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Ciaron Brown efter pass från Stanley Mills.

Jesurun Rak-Sakyi slog till med en dryg halvtimme kvar att spela framspelad av Sorba Thomas och avgjorde matchen.

I tabellen innebär det här att Stoke City nu ligger på 13:e plats i tabellen. Oxford United är på 23:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Stoke med 3–0.

I nästa match möter Stoke City Coventry borta och Oxford United möter WBA hemma. Båda matcherna spelas lördag 28 februari 16.00.

Stoke City–Oxford United 2–1 (1–1)

Championship, Bet365 Stadium

Mål: 1–0 (36) Lamine Cisse (Million Manhoef), 1–1 (44) Ciaron Brown (Stanley Mills), 2–1 (57) Jesurun Rak-Sakyi (Sorba Thomas).

Varningar, Stoke City: Ben Wilmot, Maksym Talovierov. Oxford United: Will Vaulks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 1-2-2

Oxford United: 0-2-3

Nästa match:

Stoke City: Coventry City FC, borta, 28 februari 16.00

Oxford United: West Bromwich Albion FC, hemma, 28 februari 16.00