Segerlös svit bröts när Utsikten vann mot Landskrona med 4–0

Utsikten segrade – 4–0 mot Landskrona

Kalipha Jawla avgjorde för Utsikten

Femte segern för Utsikten

Det var länge sedan Utsikten vann i Superettan. Men i lördagens match mot Landskrona på hemmaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 4–0 (0–0).

Östersunds FK nästa för Utsikten

Inget av lagen lyckades göra mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Kalipha Jawla till och gav Utsikten ledningen.

I 52:a minuten slog Malkolm Moenza till, och gjorde 2–0.

Robin Book gjorde dessutom 3–0 i 69:e minuten.

I 84:e minuten gjorde Allan Mohideen också 4–0.

Utsikten har en seger, en oavgjord och tre förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Landskrona har två vinster, en oavgjord och två förluster och 3–6 i målskillnad.

Det här betyder att Utsikten är kvar på 13:e plats och Landskrona stannar på sjunde plats, i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Landskrona BoIS vunnit.

I nästa match möter Utsikten Östersunds FK borta på torsdag 25 september 19.00. Landskrona möter Kalmar onsdag 24 september 19.00 hemma.

Utsikten–Landskrona 4–0 (0–0)

Superettan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (46) Kalipha Jawla, 2–0 (52) Malkolm Moenza, 3–0 (69) Robin Book, 4–0 (84) Allan Mohideen.

Varningar, Utsikten: Sebastian Lagerlund, Malkolm Moenza, Adil Titi. Landskrona: Adam Egnell, Gustaf Bruzelius, Max’Med Mohamed, Christian Stark.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Utsikten: 1-1-3

Landskrona: 2-1-2

Nästa match:

Utsikten: Östersunds FK, borta, 25 september

Landskrona: Kalmar FF, hemma, 24 september