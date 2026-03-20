Segerlös svit bruten när Estrela vann mot Casa Pia med 4–0

Estrela vann med 4–0 mot Casa Pia

Rodrigo Pinho tvåmålsskytt för Estrela

Seger nummer 6 för Estrela

Det var länge sedan Estrela stod som segrare i Primeira Liga herr. Men i fredagens match mot Casa Pia hemma blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 4–0 (3–0).

Estrela höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Rodrigo Pinho slog till på straff redan i tolfte minuten och gav Estrela en tidig ledning. I 37:e minuten gjorde laget 2–0 när Abraham Marcus slog till. Estrela ökade ledningen till 3–0 på tilläggstid i första halvleken på nytt genom Rodrigo Pinho på pass av Abraham Marcus.

I 76:e minuten gjorde Eddy Doue också 4–0.

Båda lagen har nu en seger, två oavgjorda och två förluster på de senaste fem matcherna, Estrela med 7–6 och Casa Pia med 4–9 i målskillnad.

Estrela ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Casa Pia är på 15:e plats.

När lagen möttes senast vann Estrela med 5–3.

Lördag 4 april 19.00 möter Estrela Nacional borta på Estadio da Madeira medan Casa Pia spelar hemma mot Benfica.

Estrela–Casa Pia 4–0 (3–0)

Primeira Liga herr, Estadio Jose Gomes

Mål: 1–0 (12) Rodrigo Pinho, 2–0 (37) Abraham Marcus, 3–0 (45) Rodrigo Pinho (Abraham Marcus), 4–0 (76) Eddy Doue.

Varningar, Estrela: Bernardo Schappo, Robinho, Alex Sola. Casa Pia: Sebastian Perez, Kaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Estrela: 1-2-2

Casa Pia: 1-2-2

