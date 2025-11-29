Segerlös svit bruten när Heidenheim vann mot Union Berlin med 2–1

Heidenheim vann med 2–1 mot Union Berlin

Jan Schoppner avgjorde för Heidenheim

Rani Khedira målskytt för Union Berlin

Det var länge sedan Heidenheim stod som segrare i Bundesliga. Men i lördagens match mot Union Berlin på bortaplan blev det till slut seger, efter sex raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (0–1).

Jan Schoppner blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på övertid.

Union Berlin–Heidenheim – mål för mål

Rani Khedira gjorde 1–0 till Union Berlin i slutminuterna av första halvlek.

Det såg länge ut att gå mot seger för Union Berlin. Kvitteringen kom på stopptid när Stefan Schimmer slog till och gjorde mål för Heidenheim.

Det matchavgörande målet för Heidenheim kom direkt därefter när Jan Schoppner på tilläggstid gjorde 1–2 på passning från Arijon Ibrahimovic. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Union Berlins andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Heidenheims andra uddamålsseger.

Lagen spelar mot varandra igen den 11 april på Voith-Arena.

På lördag 6 december 15.30 spelar Union Berlin borta mot Wolfsburg och Heidenheim hemma mot Freiburg.

Union Berlin–Heidenheim 1–2 (1–0)

Bundesliga, An der alten Forsterei

Mål: 1–0 (43) Rani Khedira, 1–1 (90) Stefan Schimmer, 1–2 (90) Jan Schoppner (Arijon Ibrahimovic).

Varningar, Union Berlin: Rani Khedira, Aljoscha Kemlein, Oliver Burke. Heidenheim: Stefan Schimmer, Benedikt Gimber.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Berlin: 1-2-2

Heidenheim: 1-1-3

Nästa match:

Union Berlin: VfL Wolfsburg, borta, 6 december

Heidenheim: SC Freiburg, hemma, 6 december