Oddevold-seger med 3–2 mot Trelleborg

Självmål avgjorde för Oddevold

Andra raka nederlaget för Trelleborg

Det var länge sedan Oddevold stod som segrare i Superettan. Men i fredagens match mot Trelleborg på hemmaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 3–2 (0–1).

Ett självmål efter 89 minuter avgjorde matchen.

GIF Sundsvall nästa för Oddevold

Matchen var mållös till Trelleborg tog ledningen i 33:e minuten, genom Filip Bohman på pass av Felix Hörberg. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Linus Tornblad på pass av Daniel Krezic och kvitterade för Oddevold.

I den 73:e minuten gav Hugo Engström Trelleborg ledningen på nytt framspelad av Filip Bohman.

Det såg länge ut att gå mot seger för Trelleborg. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Liridon Kalludra slog till och gjorde mål för Oddevold framspelad av Jesper Merbom Adolfsson.

Laget tog ledningen i 89:e minuten.

Det här var Oddevolds femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Trelleborgs tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Oddevold ligger kvar på fjärde plats i tabellen, och Trelleborg på 14:e plats.

Nästa motstånd för Oddevold är GIF Sundsvall. Trelleborg tar sig an Landskrona hemma. Båda matcherna spelas måndag 25 augusti 19.00.

Oddevold–Trelleborg 3–2 (0–1)

Superettan, Rimnersvallen

Mål: 0–1 (33) Filip Bohman (Felix Hörberg), 1–1 (61) Linus Tornblad (Daniel Krezic), 1–2 (73) Hugo Engström (Filip Bohman), 2–2 (87) Liridon Kalludra (Jesper Merbom Adolfsson), 3–2 (89) Självmål.

Varningar, Oddevold: Adam Engelbrektsson. Trelleborg: Filip Bohman, Axel Vidjeskog.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oddevold: 1-3-1

Trelleborg: 1-1-3

Nästa match:

Oddevold: GIF Sundsvall, borta, 25 augusti

Trelleborg: Landskrona BoIS, hemma, 25 augusti