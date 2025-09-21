Segerlös svit bruten när Oxford United vann mot Bristol C med 3–1

Oxford United-seger med 3–1 mot Bristol C

Przemyslaw Placheta matchvinnare för Oxford United

Bristol C nu tredje, Oxford United på 20:e plats

Det var länge sedan Oxford United stod som segrare i Championship. Men i söndagens match mot Bristol C på bortaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 3–1 (2–0).

Sheffield United nästa för Oxford United

Oxford United fick en bra start på matchen. Nik Prelec gjorde målet framspelad av Brian De Keersmaecker, redan i 19:e minuten.

Laget ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken, genom Przemyslaw Placheta. Direkt efter pausen gjorde Anis Mehmeti mål och reducerade åt Bristol C. Fler mål än så blev det inte för Bristol C.

1–3-målet kom på stopptid, när Brian De Keersmaecker slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Det här betyder att Oxford United ligger på 20:e plats i tabellen och Bristol C är på tredje plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari på Kassam Stadium.

Bristol C möter Preston North End i nästa match borta lördag 27 september 16.00. Oxford United möter samma dag Sheffield United hemma.

Bristol C–Oxford United 1–3 (0–2)

Championship

Mål: 0–1 (19) Nik Prelec (Brian De Keersmaecker), 0–2 (45) Przemyslaw Placheta, 1–2 (53) Anis Mehmeti, 1–3 (90) Brian De Keersmaecker.

Varningar, Bristol C: Zak Vyner, Rob Dickie, Jason Knight, Radek Vitek. Oxford United: Will Vaulks.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bristol C: 2-2-1

Oxford United: 1-2-2

Nästa match:

Bristol C: Preston North End FC, borta, 27 september

Oxford United: Sheffield United, hemma, 27 september