Segerlös svit bruten när Oxford United vann mot Ipswich med 2–1

Oxford United segrade – 2–1 mot Ipswich

Przemyslaw Placheta matchvinnare för Oxford United

Fjärde segern för Oxford United

Det var länge sedan Oxford United stod som segrare i Championship. Men i fredagens match mot Ipswich på hemmaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (1–0).

Przemyslaw Placheta stod för Oxford Uniteds avgörande mål efter 77 minuter.

Oxford United–Ipswich – mål för mål

Mark Harris gav Oxford United ledningen i 24:e minuten.

Direkt efter pausen nätade Leif Davis och kvitterade för Ipswich.

Przemyslaw Placheta gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Det här var Oxford Uniteds tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ipswichs tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Oxford United ligger på 19:e plats i tabellen och Ipswich är på femte plats. Ett fint lyft för Ipswich som låg på 13:e plats så sent som den 31 oktober.

Den 1 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Portman Road Stadium.

I nästa match möter Oxford United Swansea City borta på lördag 6 december 16.00. Ipswich möter Blackburn tisdag 2 december 20.45 borta.

Oxford United–Ipswich 2–1 (1–0)

Championship, Kassam Stadium

Mål: 1–0 (24) Mark Harris, 1–1 (53) Leif Davis, 2–1 (77) Przemyslaw Placheta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Oxford United: 1-2-2

Ipswich: 2-2-1

Nästa match:

Oxford United: Swansea City FC, borta, 6 december

Ipswich: Blackburn Rovers FC, borta, 2 december