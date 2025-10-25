Segerlös svit bruten när Sandvikens IF vann mot Utsikten med 3–1

Seger för Sandvikens IF med 3–1 mot Utsikten

Moonga Simba tvåmålsskytt för Sandvikens IF

Emil Engqvist avgjorde för Sandvikens IF

Det var länge sedan Sandvikens IF stod som segrare i Superettan. Men i lördagens match mot Utsikten på hemmaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 3–1 (1–1).

Sandvikens IF:s Moonga Simba tvåmålsskytt

Moonga Simba slog till på pass av Karl Bohm redan i tolfte minuten och gav Sandvikens IF ledningen.

Utsikten kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Kalipha Jawla framspelad av Tom Amos. I den 59:e minuten blev Utsiktens Kevin Rodeblad Lowe utvisad.

Med en halvtimme kvar att spela nätade Emil Engqvist och gav Sandvikens IF ledningen.

I den 72:a minuten ökade Moonga Simba ledningen på pass av Mohammed Mahammed. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Sandvikens IF har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utsikten har två vinster och tre förluster och 7–8 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Sandvikens IF på elfte plats i tabellen medan Utsikten är på 13:e plats.

När lagen senast möttes vann Utsikten med 4–1.

Nästa motstånd för Sandvikens IF är Umeå FC. Lagen möts lördag 1 november 15.00 på Umeå Energi Arena. Utsikten tar sig an Örebro borta söndag 2 november 15.00.

Sandvikens IF–Utsikten 3–1 (1–1)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (12) Moonga Simba (Karl Bohm), 1–1 (40) Kalipha Jawla (Tom Amos), 2–1 (60) Emil Engqvist, 3–1 (72) Moonga Simba (Mohammed Mahammed).

Varningar, Sandvikens IF: Victor Backman, Filip Olsson.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 1-2-2

Utsikten: 2-0-3

Nästa match:

Sandvikens IF: Umeå FC, borta, 1 november

Utsikten: Örebro SK, borta, 2 november