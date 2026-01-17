Segerlös svit bruten när Sunderland vann mot Crystal Palace med 2–1

Sunderland vann med 2–1 mot Crystal Palace

Brian Brobbey matchvinnare för Sunderland

Sunderlands åttonde seger

Det var länge sedan Sunderland stod som segrare i Premier League. Men i lördagens match mot Crystal Palace på hemmaplan blev det till slut seger, efter fem raka matcher utan vinst. Segersiffrorna skrevs till 2–1 (1–1).

Brian Brobbey slog till efter 71 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Sunderland–Crystal Palace – mål för mål

Yeremy Pino gjorde 1–0 för Crystal Palace efter en halvtimme. Sunderland kvitterade när Enzo Le Fee fick träff på passning från Nordi Mukiele i 33:e minuten.

Det dröjde till den 71:a minuten innan Brian Brobbey avgjorde matchen. Brobbey fullbordade därmed lagets vändning.

För Sunderland gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Crystal Palace är på 13:e plats. Så sent som den 19 december låg Crystal Palace på femte plats i tabellen.

Sunderland tar sig an West Ham i nästa match borta lördag 24 januari 13.30. Crystal Palace möter Chelsea hemma söndag 25 januari 15.00.

Sunderland–Crystal Palace 2–1 (1–1)

Premier League

Mål: 0–1 (30) Yeremy Pino, 1–1 (33) Enzo Le Fee (Nordi Mukiele), 2–1 (71) Brian Brobbey.

Varningar, Sunderland: Trai Hume, Omar Alderete, Nordi Mukiele. Crystal Palace: Tyrick Mitchell, Chris Richards, Adam Wharton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 1-3-1

Crystal Palace: 0-2-3

Nästa match:

Sunderland: West Ham Utd, borta, 24 januari 13.30

Crystal Palace: Chelsea FC, hemma, 25 januari 15.00