Segerraden förlängd för Atletico Madrid – besegrade Real Oviedo

Atletico Madrid vann med 2–0 mot Real Oviedo

Atletico Madrids åttonde seger på de senaste nio matcherna

Alexander Sorloth tvåmålsskytt för Atletico Madrid

2–0 (2–0) blev resultatet när Atletico Madrid och Real Oviedo möttes på Wanda Metropolitano på lördagen. I och med detta har Atletico Madrid hela sex raka segrar i La Liga.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Atletico Madrids målvakter höll nollan.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Atletico Madrid, som nu har sju raka segrar.

Barcelona nästa för Atletico Madrid

Alexander Sorloth öppnade målskyttet efter pass från David Hancko redan i 16:e minuten och gav Atletico Madrid en tidig ledning.

I 26:e minuten gjorde Atletico Madrid 2–0 när Alexander Sorloth på nytt slog till. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Atletico Madrid med 2–0.

Det här betyder att Atletico Madrid ligger på tredje plats i tabellen och Real Oviedo är på 20:e och sista plats.

Lagen möts på nytt den 1 mars.

Nästa motstånd för Atletico Madrid är Barcelona. Lagen möts tisdag 2 december 21.00 på Camp Nou.

Atletico Madrid–Real Oviedo 2–0 (2–0)

La Liga, Wanda Metropolitano

Mål: 1–0 (16) Alexander Sorloth (David Hancko), 2–0 (26) Alexander Sorloth.

Varningar, Real Oviedo: David Carmo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atletico Madrid: 5-0-0

Real Oviedo: 0-3-2

Nästa match:

Atletico Madrid: FC Barcelona, borta, 2 december