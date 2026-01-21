Segerraden förlängd för Middlesbrough – besegrade Stoke City

Middlesbrough segrade – 2–1 mot Stoke City

Tommy Conway matchvinnare för Middlesbrough

Tredje raka segern för Middlesbrough

1–2 (1–0) blev resultatet när Stoke City och Middlesbrough möttes på Bet365 Stadium på onsdagen. I och med detta har Middlesbrough tre raka segrar i Championship och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Tommy Conway blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 59 minuter.

Stoke City–Middlesbrough – mål för mål

Tomas Rigo öppnade målskyttet på passning från Lamine Cisse redan i 15:e minuten och gav Stoke City en tidig ledning.

Direkt efter pausen gjorde Alan Browne mål efter förarbete från Morgan Whittaker och kvitterade för Middlesbrough. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Tommy Conway framspelad av Alan Browne och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här betyder att Stoke City nu ligger på åttonde plats i tabellen och Middlesbrough är på andra plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Stoke City Birmingham på St Andrew’s Knighthead Park 16.00. Middlesbrough tar sig an Preston North End hemma 13.30.

Stoke City–Middlesbrough 1–2 (1–0)

Championship, Bet365 Stadium

Mål: 1–0 (15) Tomas Rigo (Lamine Cisse), 1–1 (48) Alan Browne (Morgan Whittaker), 1–2 (59) Tommy Conway (Alan Browne).

Varningar, Stoke City: Ben Pearson, Bosun Lawal. Middlesbrough: Luke Ayling.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stoke City: 2-1-2

Middlesbrough: 3-0-2

Nästa match:

Stoke City: Birmingham City, borta, 24 januari 16.00

Middlesbrough: Preston North End FC, hemma, 24 januari 13.30