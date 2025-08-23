Segerraden förlängd för Olympic – besegrade Husqvarna

Seger för Olympic med 2–0 mot Husqvarna

Francis Oluwaseun Dovi matchvinnare för Olympic

Tredje raka segern för Olympic

2–0 (1–0) blev resultatet när Olympic och Husqvarna möttes på Lindängens IP på lördagen. I och med detta har Olympic tre raka segrar i Ettan södra herr, och efter den tuffa perioden är Olympic nu i riktigt bra form.

Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson tyckte så här om matchen:

– En fullständigt rättvis seger för BK Olympic. De var generellt sett både snabbare och starkare. De var klart bättre nu än i våras och det klart bästa lag vi mött i höst. Men sedan är det trist att vi släpper in ett hörnmål till 0–1 redan efter åtta minuter. Det är helt enkelt för dåligt och det sätter tonen för hela matchen. Nya tag nästa helg, finns inget annat för vår del.

Ljungskile nästa för Olympic

Olympic fick en bra start på matchen. Francis Oluwaseun Dovi slog till, redan i åttonde minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 i 84:e minuten.

Det här betyder att Olympic ligger kvar på åttonde plats i tabellen, och Husqvarna på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann BK Olympic med 3–2.

Nästa motstånd för Olympic är Ljungskile. Lagen möts söndag 31 augusti 16.00 på Skarsjövallen. Husqvarna tar sig an Ariana hemma lördag 30 augusti 16.00.

Olympic–Husqvarna 2–0 (1–0)

Ettan södra herr, Lindängens IP

Mål: 1–0 (8) Francis Oluwaseun Dovi, 2–0 (84) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympic: 3-0-2

Husqvarna: 2-2-1

Nästa match:

Olympic: Ljungskile SK, borta, 31 augusti

Husqvarna: Ariana FC, hemma, 30 augusti