Segersviten fortsätter för Kif Örebro efter vinst mot Jitex BK

Kif Örebro-seger med 3–2 mot Jitex BK

Kif Örebros åttonde seger på de senaste nio matcherna

Åttonde raka segern för Kif Örebro

På lördagen kom åttonde raka segern i Elitettan för Kif Örebro. Det blev 3–2 (0–2) borta mot Jitex BK. Det innebär att Jitex BK åkte på fjärde raka förlusten.

Kif Örebros tränare Fredrik Andersson:

– Denna match gav oss en läxa. Första halvlek kan vi göra väldigt mycket bättre. Andra halvlek är vi väldigt bra mellan minut 45 och 75. Sen får vi någon form utav stress över att vi har vänt underläget. Väldigt starkt att vända underläge och det visar på en otrolig lagmoral. Men denna match har vi mycket att lära från.

Det var en imponerande vändning av Kif Örebro, som låg under med 0–2 i halvtid.

Jitex BK–Kif Örebro – mål för mål

Ella Frost, Sofia Parkner och Julia Walentowicz blev målskyttarna för Kif Örebro, medan Hanna Andreasson och Ida Kjellman gjorde Jitex BK:s mål.

Det här var Jitex BK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Kif Örebros femte uddamålsseger.

Det här betyder att Jitex BK är kvar på sjätte plats, och Kif Örebro stannar på femte plats, i tabellen. Jitex BK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 26 juli låg laget på andra plats.

I nästa match, lördag 30 augusti, har Jitex BK Eskilstuna United borta på Tunavallen 15.00, medan Kif Örebro spelar hemma mot BK Häcken Utveckling 13.00.