Segersviten fortsätter för Röda Stjärnan efter vinst mot Malmö FF

Seger för Röda Stjärnan med 1–0 mot Malmö FF

Röda Stjärnans fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vasilije Kostov avgjorde för Röda Stjärnan

På torsdagen kom fjärde raka segern i Europa League för Röda Stjärnan. Det blev 1–0 (1–0) borta mot Malmö FF. Det innebär att Malmö FF åkte på fjärde raka förlusten.

Vasilije Kostov blev matchhjälte efter 16 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Röda Stjärnan höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Resultatet betyder också att Röda Stjärnan har hållit nollan i fyra matcher i rad.

Malmö FF–Röda Stjärnan – mål för mål

Malmö FF möter Genk i nästa match borta torsdag 29 januari 21.00. Röda Stjärnan möter samma dag Celta Vigo hemma.

Malmö FF–Röda Stjärnan 0–1 (0–1)

Europa League, Eleda Stadion

Mål: 0–1 (16) Vasilije Kostov (Marko Arnautovic).

Varningar, Malmö FF: Emmanuel Ekong, Busanello. Röda Stjärnan: Vladimir Lucic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Malmö FF: 0-1-4

Röda Stjärnan: 4-0-1

Nästa match:

Malmö FF: KRC Genk, borta, 29 januari 21.00

Röda Stjärnan: Celta Vigo, hemma, 29 januari 21.00