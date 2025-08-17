Segersviten sprack för Mjällby mot Djurgården
- Kryss mellan Mjällby och Djurgården
- Mjällby nu första, Djurgården på åttonde plats
- GAIS nästa motstånd för Mjällby
Mjällby hade fem raka segrar inför hemmamatchen i Allsvenskan mot Djurgården. Då kom första poängförlusten sedan den 30 juni. Matchen på söndagen på Strandvallen slutade 1–1 (0–1).
Djurgårdens Tokmac Nguen gjorde 1–0 i första halvlek. I andra halvlek jobbade sig Mjällby in i matchen, och kvitterade genom Uba Charles.
Mjällby–Djurgården – mål för mål
Det här var Mjällbys femte oavgjorda match den här säsongen.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mjällby i serieledning och Djurgården på åttonde plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
I nästa match möter Mjällby GAIS borta på måndag 25 augusti 19.00. Djurgården möter Brommapojkarna söndag 24 augusti 14.00 hemma.
