Kryss mellan Mjällby och Djurgården

Mjällby nu första, Djurgården på åttonde plats

GAIS nästa motstånd för Mjällby

Mjällby hade fem raka segrar inför hemmamatchen i Allsvenskan mot Djurgården. Då kom första poängförlusten sedan den 30 juni. Matchen på söndagen på Strandvallen slutade 1–1 (0–1).

Djurgårdens Tokmac Nguen gjorde 1–0 i första halvlek. I andra halvlek jobbade sig Mjällby in i matchen, och kvitterade genom Uba Charles.

Mjällby–Djurgården – mål för mål

Det här var Mjällbys femte oavgjorda match den här säsongen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Mjällby i serieledning och Djurgården på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match möter Mjällby GAIS borta på måndag 25 augusti 19.00. Djurgården möter Brommapojkarna söndag 24 augusti 14.00 hemma.