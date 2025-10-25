Segersviten sprack för Nordic United FC mot Sollentuna FK

3–3 mellan Sollentuna FK och Nordic United FC

William Videhult kvitterade i 83:e minuten

Team TG blir nästa motstånd för Sollentuna FK

Nordic United FC hade fem raka segrar inför bortamatchen i Ettan norra herr mot Sollentuna FK. Då kom första poängförlusten sedan den 13 september. Matchen på lördagen på Sollentunavallen slutade 3–3 (2–0).

Sollentuna FK:s sportchef Poja Naderi tyckte så här om matchen:

– En galen match som innehöll allt man kan tänka sig. Motståndarna är genomgående bra och på så sätt får en poäng anses vara okej.

I halvtid ledde Sollentuna FK matchen med 2–0. Men i andra halvlek jobbade sig Nordic United FC in i matchen och kvitterade till slut.

Sollentuna FK–Nordic United FC – mål för mål

Sollentuna FK gjorde 1–0 efter 15 minuters spel.

Laget gjorde 2–0 i 24:e minuten när Erik Lundell fick träff. Onyedikachukwu Samuel Nnamani fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och reducerade åt Nordic United FC.

I 63:e minuten slog Shirko Shhab till och kvitterade för Nordic United FC.

Nordic United FC tog ledningen bara tre minuter senare återigen genom Onyedikachukwu Samuel Nnamani.

William Videhult såg till att Sollentuna FK kvitterade med sju minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–3.

Det här var Sollentuna FK:s sjunde oavgjorda match den här säsongen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Nordic United FC med 2–0.

Nästa motstånd för Sollentuna FK är Team TG. Lagen möts söndag 2 november 15.00 på Umeå Energi Arena. Nordic United FC tar sig an Karlberg borta lördag 1 november 16.00.

Sollentuna FK–Nordic United FC 3–3 (2–0)

Ettan norra herr, Sollentunavallen

Mål: 1–0 (15) Självmål, 2–0 (24) Erik Lundell, 2–1 (57) Onyedikachukwu Samuel Nnamani, 2–2 (63) Shirko Shhab, 2–3 (66) Onyedikachukwu Samuel Nnamani, 3–3 (83) William Videhult.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sollentuna FK: 1-3-1

Nordic United FC: 4-1-0

Nästa match:

Sollentuna FK: Team TG FF, borta, 2 november

Nordic United FC: Karlbergs BK, borta, 1 november