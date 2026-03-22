Segertåget fortsätter för Barcelona – men svit bröts för Rayo Vallecano

Seger för Barcelona med 1–0 mot Rayo Vallecano

Barcelonas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Ronald Araujo avgjorde för Barcelona

En svit förlängdes och en bröts när Barcelona tog emot Rayo Vallecano hemma i La Liga. Barcelona vann nämligen och har nu fem raka segrar medan Rayo Vallecano nu förlorade efter sex matcher i rad med poäng. Matchen slutade 1–0 (1–0).

Segermålet för Barcelona stod Ronald Araujo för efter 24 minuter.

Barcelona höll nu nollan för tolfte gången den här säsongen.

Barcelonas fina hemmaform håller i sig. Segern var 15:e raka på Spotify Camp Nou.

Atletico Madrid nästa för Barcelona

I nästa omgång har Barcelona Atletico Madrid borta på Riyadh Air Metropolitano, lördag 4 april 21.00. Rayo Vallecano spelar hemma mot Elche fredag 3 april 21.00.

Barcelona–Rayo Vallecano 1–0 (1–0)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (24) Ronald Araujo (Joao Cancelo).

Varningar, Barcelona: Lamine Yamal, Raphinha, Pau Cubarsi. Rayo Vallecano: Isi Palazon, Pathe Ciss, Oscar Valentin, Fran Perez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 5-0-0

Rayo Vallecano: 1-3-1

Nästa match:

Barcelona: Atletico de Madrid, borta, 4 april 21.00

Rayo Vallecano: Elche, hemma, 3 april 21.00