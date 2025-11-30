Segertåget fortsätter för Villarreal – men svit bröts för Real Sociedad

Seger för Villarreal med 3–2 mot Real Sociedad

Villarreals femte seger på de senaste sex matcherna

Villarreals avgörande i 90:e minuten.

En svit förlängdes och en bröts när Real Sociedad tog emot Villarreal hemma i La Liga. Villarreal vann nämligen och har nu fem raka segrar medan Real Sociedad nu förlorade efter fem matcher i rad med poäng. Matchen slutade 2–3 (0–1).

Alberto Moleiro stod för Villarreals avgörande mål på stopptid.

Alberto Moleiro gjorde matchvinnande målet

Villarreal tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Ayoze Perez.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Alberto Moleiro träff och ökade ledningen för Villarreal.

I 60:e minuten nätade Carlos Soler framspelad av Takefusa Kubo och reducerade åt Real Sociedad.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Ander Barrenetxea slog till och gjorde mål för Real Sociedad.

Det matchavgörande målet för Villarreal kom direkt därefter när Alberto Moleiro på stopptid på nytt gjorde mål.

Det här var Villarreals femte uddamålsseger.

Lagen möts igen 22 mars.

Nästa motstånd för Villarreal är Getafe. Lagen möts lördag 6 december 14.00 på Estadio de la Cerámica.

Real Sociedad–Villarreal 2–3 (0–1)

La Liga, Reale Arena

Mål: 0–1 (31) Ayoze Perez, 0–2 (57) Alberto Moleiro, 1–2 (60) Carlos Soler (Takefusa Kubo), 2–2 (87) Ander Barrenetxea, 2–3 (90) Alberto Moleiro.

Varningar, Real Sociedad: Ander Barrenetxea, Umar Sadiq, Jon Martin. Villarreal: Alfonso Pedraza, Juan Foyth, Ayoze Perez, Pape Gueye, Luiz Junior, Santiago Mourino, Alberto Moleiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Sociedad: 3-1-1

Villarreal: 5-0-0

Nästa match:

Villarreal: Getafe, hemma, 6 december