Serhou Guirassy i målform när Borussia Dortmund vann mot Union Berlin

Seger för Borussia Dortmund med 3–0 mot Union Berlin

Serhou Guirassy med två mål för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund utan insläppt mål

Hemmalaget Borussia Dortmund tog hem de tre poängen efter seger mot Union Berlin i Bundesliga. 3–0 (1–0) slutade söndagens match.

Serhou Guirassy tvåmålsskytt för Borussia Dortmund

Borussia Dortmund tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Serhou Guirassy framspelad av Yan Couto. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Serhou Guirassy på nytt och ökade ledningen för Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund gjorde också 3–0 genom Felix Nmecha i 81:a minuten.

Borussia Dortmund vann senast lagen möttes med 6–0 på Signal Iduna Park.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 24 januari på An der alten Forsterei.

I nästa match möter Borussia Dortmund Heidenheim borta och Union Berlin möter Hoffenheim hemma. Båda matcherna spelas lördag 13 september 15.30.

Borussia Dortmund–Union Berlin 3–0 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (44) Serhou Guirassy (Yan Couto), 2–0 (58) Serhou Guirassy, 3–0 (81) Felix Nmecha.

Nästa match:

Borussia Dortmund: FC Heidenheim, borta, 13 september

Union Berlin: TSG Hoffenheim, hemma, 13 september