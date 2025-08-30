Sevilla tog klar seger mot Girona
- Sevilla vann med 2–0 mot Girona
- Alfonso Gonzalez matchvinnare för Sevilla
- Tredje raka förlusten för Girona
Sevilla startade bra i matchen mot Girona på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i La Liga.
Elche nästa för Sevilla
Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Sevilla tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Alfonso Gonzalez. I 55:e minuten nätade Isaac Romero, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.
När lagen senast möttes blev det seger för Sevilla med 2–1.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.
Söndag 14 september 14.00 spelar Girona borta mot Celta Vigo. Sevilla möter Elche hemma på Ramón Sánchez Pizjuán fredag 12 september 21.00.
Girona–Sevilla 0–2 (0–1)
La Liga
Mål: 0–1 (30) Alfonso Gonzalez, 0–2 (55) Isaac Romero.
Varningar, Sevilla: Orjan Nyland.
Nästa match:
Girona: Celta Vigo, borta, 14 september
Sevilla: Elche, hemma, 12 september
