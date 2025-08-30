Sevilla tog klar seger mot Girona

Sevilla vann med 2–0 mot Girona

Alfonso Gonzalez matchvinnare för Sevilla

Tredje raka förlusten för Girona

Sevilla startade bra i matchen mot Girona på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i La Liga.

Elche nästa för Sevilla

Matchen fick ingen riktig karaktär förrän Sevilla tog ledningen efter en halvtimmes spel, genom Alfonso Gonzalez. I 55:e minuten nätade Isaac Romero, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

När lagen senast möttes blev det seger för Sevilla med 2–1.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 februari.

Söndag 14 september 14.00 spelar Girona borta mot Celta Vigo. Sevilla möter Elche hemma på Ramón Sánchez Pizjuán fredag 12 september 21.00.

Girona–Sevilla 0–2 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (30) Alfonso Gonzalez, 0–2 (55) Isaac Romero.

Varningar, Sevilla: Orjan Nyland.

Nästa match:

Girona: Celta Vigo, borta, 14 september

Sevilla: Elche, hemma, 12 september