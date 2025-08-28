Shaktar Donetsk vann Conference League Play off herr mot Servette
- Shaktar Donetsk vann med 3–2 totalt
- Kaua Elias matchvinnare för Shaktar Donetsk
- Lilian Njoh gjorde målet för Servette
Shaktar Donetsk har vunnit Conference League Play off herr mot vann Servette i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 1–1, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. Shaktar Donetsk avgjorde till slut den dramatiska matchen i förlängningen.
Segermålet för Shaktar Donetsk stod Kaua Elias för efter 113 minuter.
Servette–Shaktar Donetsk – mål för mål
Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men efter pausen slog Lilian Njoh till och gav Servette ledningen.
I 70:e minuten nätade Kevin på straff, och kvitterade för Shaktar Donetsk.
Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, i 113:e minuten, när Kaua Elias slog till och gjorde 1–2 för Shaktar Donetsk. Därmed hade Shaktar Donetsk vänt matchen.
Servette–Shaktar Donetsk 1–2 (0–0), 2–3 totalt
Conference League Play off herr
Mål: 1–0 (53) Lilian Njoh, 1–1 (70) Kevin, 1–2 (113) Kaua Elias.
