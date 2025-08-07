Shamrock Rovers förlorade första matchen mot Ballkani med 0–1
Shamrock Rovers fick en tuff start på dubbelmötet med Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr. Ballkani vann på hemmaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 14 augusti spelas returen.
Segermålet för Ballkani stod Sunday Adetunji för efter 56 minuter.
Ballkani–Shamrock Rovers – mål för mål
Ballkani–Shamrock Rovers 1–0 (0–0)
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 1–0 (56) Sunday Adetunji.
