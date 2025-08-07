Prenumerera

Shamrock Rovers förlorade första matchen mot Ballkani med 0–1

    FotbollDirekt

    • Shamrock Rovers blir nästa motstånd för Ballkani

    • Ballkani segrade – 1–0 mot Shamrock Rovers

    • Sunday Adetunji matchvinnare för Ballkani

    Shamrock Rovers fick en tuff start på dubbelmötet med Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr. Ballkani vann på hemmaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 14 augusti spelas returen.

    Segermålet för Ballkani stod Sunday Adetunji för efter 56 minuter.

    Ballkani–Shamrock Rovers – mål för mål

    Ballkani–Shamrock Rovers 1–0 (0–0)

    Conference League Tredje kvalomgången herr

    Mål: 1–0 (56) Sunday Adetunji.

