Shamrock Rovers fick en tuff start på dubbelmötet med Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr. Ballkani vann på hemmaplan med 1–0 (0–0). Torsdag 14 augusti spelas returen.

Segermålet för Ballkani stod Sunday Adetunji för efter 56 minuter.

Conference League Tredje kvalomgången herr

