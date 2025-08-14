Shamrock Rovers vann med 4–1 totalt

Rory Gaffney tvåmålsskytt för Shamrock Rovers

Shamrock Rovers starka defensiv briljerade

Shamrock Rovers vann mot Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 4–0 till Shamrock Rovers, vilket betyder att Shamrock Rovers står som segrare med totala resultatet 4–1.

Shamrock Rovers tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Rory Gaffney. Direkt efter pausen ökade Rory Gaffney Shamrock Rovers ledning.

I 55:e minuten slog Joshua Honohan till, och gjorde 3–0.

Shamrock Rovers gjorde också 4–0 genom Graham Burke i 67:e minuten.

Shamrock Rovers–Ballkani 4–0 (1–0), 4–1 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (45) Rory Gaffney, 2–0 (48) Rory Gaffney, 3–0 (55) Joshua Honohan, 4–0 (67) Graham Burke.