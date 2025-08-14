Shamrock Rovers vinnare mot Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr
- Shamrock Rovers vann med 4–1 totalt
- Rory Gaffney tvåmålsskytt för Shamrock Rovers
- Shamrock Rovers starka defensiv briljerade
Shamrock Rovers vann mot Ballkani i Conference League Tredje kvalomgången herr. Det stod klart efter andra matchen, på hemmaplan på torsdagen. Matchen slutade 4–0 till Shamrock Rovers, vilket betyder att Shamrock Rovers står som segrare med totala resultatet 4–1.
Rory Gaffney med två mål för Shamrock Rovers
Shamrock Rovers tog ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Rory Gaffney. Direkt efter pausen ökade Rory Gaffney Shamrock Rovers ledning.
I 55:e minuten slog Joshua Honohan till, och gjorde 3–0.
Shamrock Rovers gjorde också 4–0 genom Graham Burke i 67:e minuten.
Shamrock Rovers–Ballkani 4–0 (1–0), 4–1 totalt
Conference League Tredje kvalomgången herr
Mål: 1–0 (45) Rory Gaffney, 2–0 (48) Rory Gaffney, 3–0 (55) Joshua Honohan, 4–0 (67) Graham Burke.
