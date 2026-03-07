Sheffield United och WBA delade på poängen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort i mötet mellan Sheffield United och WBA
- George Campbell kvitterade i 83:e minuten
- Norwich City nästa motståndare för Sheffield United
Sheffield United och WBA spelade oavgjort i mötet i Championship på Bramall Lane på lördagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).
Det var WBA:s tolfte match i rad utan seger.
Sheffield United–WBA – mål för mål
Efter 53 minuters spel gjorde Sheffield United 1–0. George Campbell såg med sju minuter kvar att spela till att WBA kvitterade. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
Lagens första möte för säsongen vann WBA med 2–0.
I nästa match möter Sheffield United Norwich City borta och WBA möter Southampton hemma. Båda matcherna spelas onsdag 11 mars 20.45.
Sheffield United–WBA 1–1 (0–0)
Championship, Bramall Lane
Mål: 1–0 (53) Självmål, 1–1 (83) George Campbell.
Varningar, Sheffield United: Gustavo Hamer, Jairo Riedewald. WBA: Charlie Taylor.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sheffield United: 3-1-1
WBA: 0-3-2
Nästa match:
Sheffield United: Norwich City FC, borta, 11 mars 20.45
WBA: Southampton FC, hemma, 11 mars 20.45
Den här artikeln handlar om: