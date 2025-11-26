Sheffield United vann klart mot Portsmouth

Seger för Sheffield United med 3–0 mot Portsmouth

Sydie Peck avgjorde för Sheffield United

Andra raka segern för Sheffield United

Redan i första halvlek tog Sheffield United greppet om hemmamatchen mot Portsmouth på onsdagen. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Championship slutade 3–0.

Det här var femte gången den här säsongen som Sheffield United höll nollan.

Sheffield United har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Sheffield United–Portsmouth – mål för mål

I den 39:e minuten fick Portsmouth Terry Devlin utvisad.

Sheffield United tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Sydie Peck på straff.

I 54:e minuten slog Patrick Bamford till och gjorde 2–0.

Gustavo Hamer också 3–0 i 73:e minuten.

Sheffield United har två segrar, en oavgjord och två förluster och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Portsmouth har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 5–11 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Sheffield United ligger på 21:a plats medan Portsmouth är på 20:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 februari på Fratton Park.

På lördag 29 november 13.30 spelar Sheffield United borta mot Leicester och Portsmouth hemma mot Bristol C.

Sheffield United–Portsmouth 3–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (41) Sydie Peck, 2–0 (54) Patrick Bamford, 3–0 (73) Gustavo Hamer.

Varningar,

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 2-1-2

Portsmouth: 1-1-3

Nästa match:

Sheffield United: Leicester City FC, borta, 29 november

Portsmouth: Bristol City FC, hemma, 29 november