Sheffield United segrade – 4–0 mot Stoke City

Sheffield Uniteds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mark Mcguinness matchvinnare för Sheffield United

Stoke City har varit lite av ett drömmotstånd för Sheffield United. På lördagen tog Sheffield United ännu en seger hemma mot Stoke City. Matchen i Championship slutade 4–0 (3–0). Det var Sheffield Uniteds fjärde raka seger mot just Stoke City.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Sheffield United höll nollan.

Därmed har Sheffield United vunnit fyra matcher i rad i Championship.

Norwich City nästa för Sheffield United

Mark Mcguinness slog till efter förarbete från Gustavo Hamer redan i tionde minuten och gav Sheffield United ledningen.

Laget gjorde också 2–0 strax före paus genom Femi Seriki.

Sheffield United gjorde också 3–0 strax före halvtidsvilan genom Patrick Bamford.

I 77:e minuten gjorde Sydie Peck också 4–0 på straff.

Sheffield United imponerar med fyra segrar och en oavgjord och 13–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst och fyra förluster och 5–9 i målskillnad.

Lagen möts igen 29 december.

Nästa motstånd för Sheffield United är Norwich City. Lagen möts tisdag 9 december 20.45. Stoke City tar sig an Ipswich borta onsdag 10 december 20.45.

Sheffield United–Stoke City 4–0 (3–0)

Championship

Mål: 1–0 (10) Mark Mcguinness (Gustavo Hamer), 2–0 (40) Femi Seriki, 3–0 (44) Patrick Bamford, 4–0 (77) Sydie Peck.

Varningar, Sheffield United: Andre Brooks. Stoke City: Junior Tchamadeu, Ashley Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sheffield United: 4-1-0

Stoke City: 1-0-4

Nästa match:

Sheffield United: Norwich City FC, hemma, 9 december

Stoke City: Ipswich Town FC, borta, 10 december