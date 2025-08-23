Sheffield Wednesday fixade en poäng borta mot Wrexham

Kryss mellan Wrexham och Sheffield Wednesday

Bailey Tye Cadamarteri kvitterade i 81:a minuten

Wrexham nu 19:e, Sheffield Wednesday på 21:a plats

Wrexham ledde med 2–0 efter första halvlek hemma mot Sheffield Wednesday i Championship. I andra halvlek jobbade sig Sheffield Wednesday in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Wrexham–Sheffield Wednesday – mål för mål

Wrexham startade matchen bäst och tog ledningen. Kieffer Moore gjorde målet, redan i 15:e minuten.

Wrexham ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, återigen genom Kieffer Moore. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Barry Bannan träff och reducerade åt Sheffield Wednesday.

Och med nio minuter kvar att spela kvitterade Sheffield Wednesday genom Bailey Tye Cadamarteri framspelad av Charlie McNeill. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Wrexham ligger på 19:e plats i tabellen efter matchen, medan Sheffield Wednesday ligger på 21:a plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 31 januari på Hillsborough Stadium.

Nästa motstånd för Sheffield Wednesday är Swansea City. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Hillsborough Stadium.

Wrexham–Sheffield Wednesday 2–2 (2–0)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 1–0 (15) Kieffer Moore, 2–0 (31) Kieffer Moore, 2–1 (63) Barry Bannan, 2–2 (81) Bailey Tye Cadamarteri (Charlie McNeill).

Nästa match:

Sheffield Wednesday: Swansea City FC, hemma, 30 augusti