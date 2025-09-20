Sheffield Wednesday vann till slut – efter fem matcher i rad utan seger

Sheffield Wednesday vann med 2–0 mot Portsmouth

Barry Bannan avgjorde för Sheffield Wednesday

Sheffield Wednesday höll tätt bakåt

Sheffield Wednesday är tillbaka i vinnarspåret igen i Championship. Detta efter seger, 2–0 (1–0), mot Portsmouth borta på Fratton Park. Det var första segern efter fem matcher i rad utan seger.

Queens Park Rangers nästa för Sheffield Wednesday

Gästande Sheffield Wednesday startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Barry Bannan slog till, redan i tolfte minuten. Direkt efter pausen ökade George Brown Sheffield Wednesdays ledning. 0–2-målet blev matchens sista.

Portsmouth har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Sheffield Wednesday har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–10 i målskillnad.

Den 17 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Hillsborough Stadium.

I nästa match, lördag 27 september 16.00, har Portsmouth Ipswich borta på Portman Road Stadium, medan Sheffield Wednesday spelar hemma mot Queens Park Rangers.

Portsmouth–Sheffield Wednesday 0–2 (0–1)

Championship, Fratton Park

Mål: 0–1 (12) Barry Bannan, 0–2 (50) George Brown.

Varningar, Portsmouth: Zak Swanson. Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa, Bailey Cadamarteri, Yan Valery, Ethan Horvath, Max Lowe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Portsmouth: 1-2-2

Sheffield Wednesday: 1-1-3

Nästa match:

Portsmouth: Ipswich Town FC, borta, 27 september

Sheffield Wednesday: Queens Park Rangers FC, hemma, 27 september